樊亦敏飾演酒樓老闆娘，但其實是一名山賊，跟家人隱居在市鎮中，希望有改過自新的機會。她的角色有一個重要使命，會利用特殊異能提示謝東閔解決各種難題。韋家雄則飾演一名嫖賭毒做齊的土豪惡霸，以不擇手段來管治自己的生意，角色讓他過足戲癮！