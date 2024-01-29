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樊亦敏打救呂洞賓
樊亦敏肩負「特別任務」。
樊亦敏飾演酒樓老闆娘，但其實是一名山賊，跟家人隱居在市鎮中，希望有改過自新的機會。她的角色有一個重要使命，會利用特殊異能提示謝東閔解決各種難題。韋家雄則飾演一名嫖賭毒做齊的土豪惡霸，以不擇手段來管治自己的生意，角色讓他過足戲癮！
韋家雄演惡霸入型入格。
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