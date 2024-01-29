鎮長李成昌和黎燕珊飾演夫婦，李成昌因年紀漸長，又經常被惡霸欺負，迫於無奈將鎮長之位轉交兒子黃嘉樂。其妻黎燕珊有很多奇怪遭遇，身體多病的她死了又復活，最後更變成殭屍，但李成昌對太太不離不棄，跟他過往演繹普通父親及商人角色大相逕庭。