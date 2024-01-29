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李成昌癡愛鎮長夫人

李成昌 李成昌
李成昌
鎮長李成昌和黎燕珊飾演夫婦，李成昌因年紀漸長，又經常被惡霸欺負，迫於無奈將鎮長之位轉交兒子黃嘉樂。其妻黎燕珊有很多奇怪遭遇，身體多病的她死了又復活，最後更變成殭屍，但李成昌對太太不離不棄，跟他過往演繹普通父親及商人角色大相逕庭。
黎燕珊舉止失常，但李成昌對她不離不棄。黎燕珊舉止失常，但李成昌對她不離不棄。
黎燕珊舉止失常，但李成昌對她不離不棄。
黃嘉樂飾演鎮長接班人，此乃他離巢前的最後一部作品。黃嘉樂飾演鎮長接班人，此乃他離巢前的最後一部作品。
黃嘉樂飾演鎮長接班人，此乃他離巢前的最後一部作品。
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