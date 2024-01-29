陳嘉慧掀「人神三角戀」 孔德賢假冒神仙 謝東閔下凡懲治

無綫民初小品喜劇《本尊就位》將於今晚（29日）八時三十分首播，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、韋家雄、李成昌及樊亦敏等。首次擔任男主角的孔德賢，有感演技未夠班，故每日攬住劇本睡覺，即使烈日當空下拍到中暑暈倒亦無半句怨言，盼憑藉自己的努力獲取觀眾認同。

《本尊就位》劇情講述陳木昆（孔德賢飾）是一名「神棍」，借神仙呂洞賓之名招搖撞騙，因作惡多端而觸怒呂洞賓本尊（謝東閔飾）下凡懲治，可惜途中發生意外，流落凡間。呂洞賓除了要化解與木昆的恩怨，還要「點化」對方一起成長。兩人劇中鬥智又鬥力，經常針鋒相對又偶爾互相扶持，有段剪不開的關係。

至於飾演「花魁」白雪花的陳嘉慧（Erica）自幼父母雙亡，遭親人賣落妓院，結果憑藉自身美貌及氣質成為一代花魁。她會與木昆及呂洞賓大玩「人仙愛情三角錯」，木昆對她一見鍾情，奇招盡出但求抱得美人歸，雪花卻對呂洞賓動真情，令木昆打翻醋罈，並一再為難呂洞賓。Erica劇中造型百變，包括花魁、民初便服及仙女造型，細至髮型及髮飾都有分別，令人眼前一亮。

開工踩足48小時中暑 首次擔任男主角就挑戰演喜劇，孔德賢自言受寵若驚及緊張：「喺演技上我仲係未夠班，演戲包含人生閱歷同經驗，呢幾年我都迅速逼自己成長，見更加多嘅嘢，希望豐富到自己可以進步。啱啱收到通知做男主角時，我只係拍咗兩、三部戲，所以經驗絕對唔夠，惟有一路拍一路逼自己去學。」

拍攝期間正值8月炎夏，孔德賢不幸中暑，他說：「因為拍攝時間好緊迫，我試過48小時完全冇瞓過，突然要拍打戲，當日烈日當空，所以暈低咗。不過服裝、化妝間嘅姐姐同我講，佢話黃宗澤同林峯都係咁捱過嚟，叫我要畀心機，我會捉住呢個信念繼續拍落去，做好演員呢份工作，用自己努力同創意去令觀眾開心！」