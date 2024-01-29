張惠妹楊千嬅 兩地天后終碰頭

台灣天后張惠妹正在內地舉行巡迴演唱會，最新一站去到杭州，連香港天后級歌手楊千嬅都有捧場。千嬅偕老公丁子高睇騷，不但在台下興奮拍片，更成功與張惠妹同框合照。其實兩位天后是同期出道，又同樣出名喜愛紫色，2018年內地節目《歌手2018》曾傳出她們同台對決，可惜最終未有成真，如今終於世紀同框。