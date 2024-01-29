獨家消息：羅子溢黃宗澤兄弟反目 陳豪宣萱重墮愛河補憾

出爐視帝陳豪將在新劇再演律師，除了與馬國明等鬥戲外，還會與宣萱再續前緣。同劇的羅子溢則一改正氣形象，以反派姿態登場，接受演技大挑戰！

陳豪去年底拍畢劇集《企業強人》後休息了近兩個月，然而悠長假期快將結束，事關日前他正式接獲通知，將與黃宗澤（Bosco）、馬國明及羅子溢以「當紮型男四人組」姿態，拍攝邵氏新劇《執法者們》。據悉陳豪繼10年前在劇集《法外風雲》內演律師後，今次再扮律政人員，劇集鐵定於農曆新年前開鏡。

馬國明坐鎮鬥「戲」 《執》劇是陳豪相隔16年後再奪視帝後的首部劇集，自然不容有失，有關方面邀來宣萱加盟，與他發展感情線。當年他們在《使徒行者2》演一對苦命鴛鴦，最終因陳豪被槍殺而天人永隔，令劇迷大感遺憾，相信今次他們再續前緣，粉絲絕對是「未播先興奮」。除了宣萱外，陳豪與扮演ICAC要員的馬國明亦有大量對手戲，兩位視帝齊集，實在令人期待。

至於羅子溢約有兩年沒推出劇集，他去年拍攝《家族榮耀之繼承者》時破天荒演富二代做反派角色，曾打趣指已料到劇集播映後可能「乞人憎到通街捱鬧」。他在《執》劇未有「改邪歸正」，飾演一名因執着己見而黑化的執法人員，雖然與上司Bosco有着深厚兄弟情，最終卻分道揚鑣，形成對立局面，角色變化層次感十足，相信要做足前期準備工夫才能駕馭。

據悉共25集的《執》劇拍攝期長達3個月，預計最快5月煞科，全劇在港取景。劇組同時邀得吳啟華入組「指揮大局」，以配合「四生一旦」的演出，單看卡士已是近年難得一見，今次製作費自然非常可觀！