DJ女神樂宜向來性感，更曾因太性感而惹前男友不滿，分手後她回復本色，盡情密密騷身材。前日她突然於社交網激晒半裸照，相中她在鏡前自拍，巧妙地用手遮擋重點位置，不過仍「Big」出雙球，衝擊網友視覺。據知原來她自資推出豐胸產品，親自擔任代言人，為增強說服力，故不穿內衣，展示最真實的效果。