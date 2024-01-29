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沈月倪晨曦爭妍鬥麗

沈月 沈月
沈月
前藝人邱淑貞的女兒沈月，近日為唇膏品牌擔任模特兒，日前專程到濠江出席相關活動，同場還有倪晨曦、譚旻萱及陳穎欣等。身穿粉色高貴晚裝的沈月，與一身鮮紅打扮的倪晨曦如孖公仔般在滿布燈光的夜景下合照外，拍獨照時又大擺不同甫士，盡顯青春活力，相當吸睛。
倪晨曦倪晨曦
倪晨曦
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