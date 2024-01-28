中文台節目表 翡翠台
9:00 新幹線戰士Z
9:30 爆丸3.1
10:00 掌上萌寶小海豹
10:30 問問MasterJoe
11:00 講清講楚
11:30 兄弟姊妹去旅行
11:55 宣傳易
12:00 阿爺廚房
1:00 午間新聞
1:15 亞洲超星團
2:30 Gi味俱全
2:50 肥媽新年新煮意
3:20 甜心先生
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 爆旋陀螺Ⅹ
5:30 櫻桃小丸子
6:00 雲岡
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 東張西望
8:00 獎門人春節感謝祭
9:00 中年好聲音2
10:30 J Music
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:35 戀愛季節
12:30 宣傳易
12:35 東張西望及宣傳易
1:10 Sunday好戲王
2:10 肥媽新年新煮意
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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