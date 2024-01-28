美容專家拍片剖析 畢彼特逆齡惹質疑 豪使百萬拉面皮？

美國影星畢彼特（Brad Pitt）有「荷里活影壇男神」之稱，年屆60歲的他保養得宜，完全不似實際年齡，十足其舊作《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）的情節。不過，近日有一名英國美容專家拍片質疑畢佬曾接受整容。

美容專家Jonny Betteridge拍片指根據種種迹象，推斷畢佬秘密花費約100萬港元接受整容手術。Jonny以畢佬2020年「殘爆」出席《奧斯卡》與去年7月出席《溫布頓網球公開賽》時的照片作比較，表示：「呢張係佢4年前2020年嘅照片，你可以見到佢顯露出正常衰老迹象，例如面部出現深層靜態紋、眼部同面部中部區域嘅體積減少，以及下臉部分皮膚鬆弛。」之後他再分析畢佬去年睇波的照片：「注意到佢有好大嘅轉變，睇吓佢面部變化，從側面睇到佢顯得更加年輕。你可以睇到下臉輪廓嘅變化，透過觀察耳仔條疤痕，就可以睇得出呢個同整容有關。」他認為該條疤痕是典型拉面皮後留下的痕迹。

雖然專家直指畢佬曾整容，但大部分網民都表示不介意，有人更反對他曾整容的說法：「我相信佢純粹係飲食健康同良好基因先會咁樣。」另有網民表示：「佢可能有整過，不過作為非專家嘅我，一啲都唔覺佢有整過個樣，如果真係整過，咁個醫生嘅手勢真係超好！」

「襌修」戒酒 另外，畢佬與女友Ines de Ramon近期打得火熱，經常被拍得出雙入對，近日就有傳畢佬在女友協助下以「襌修」方式成功戒酒。2017年，畢佬曾公開自爆因酗酒問題而影響到婚姻，承認自大學畢業後每日都豪飲和吸食大麻，至組織家庭後仍然無法戒除酒癮。