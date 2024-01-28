暢所欲玄：想發財，最好與哪些面相特徵的人合作？

古語有云：「天時不如地利，地利不如人和。」一談到合作，最為忌諱的是互相猜忌，打自己的小算盤，這種合作關係肯定不會長久。換言之，想有效增加自己的財富，選擇合適的合作夥伴是非常重要，哪些面相特徵的合作夥伴能在求財路上助你一臂之力？

1.眼睛明亮、眼神平和

眼是判斷一個人的個性、心思、禍福的方法之一，觀眼之好壞，可知一人的吉凶善惡。眼睛明亮、眼神平和、眼珠黑多於白的人，一般待人真誠，沒有機心，與人相處也不會耍計謀，更沒有貪欲，不會為了蠅頭小利而置朋友不顧。與這類人合作，將會成為你事業上的好幫手。

2.鼻子直且不太高、鼻頭圓潤

鼻頭通常代表財運，被稱為「準頭」，屬於面相上的財帛宮。鼻頭圓潤飽滿、堅挺不外露是比較好的財帛宮。其次，鼻頭圓潤飽滿堅挺的人，一般為人厚道，胸懷坦蕩、心地善良，這類人對朋友忠心，不會為利益而出賣朋友。

3.嘴方有棱、色澤方紅

口要以端正方潤有棱為好，唇厚色紅，口角朝上為上乘，嘴唇與嘴角開時大，閉時小，說明出納官良好，有此類面相特徵的人，謙虛真誠，不會在外人面前隨便說朋友的壞話，合作順風順水。

玄學名師黃楚淇