吳若希骷髏頭嚇壞觀眾

藝人吳若希在無綫劇《旁觀者》破格演奸角，她近日在社交網發文：「呢幾日收到好多訊息，話睇完《旁觀者》覺得驚咗吳若希，太好啦！可以令到大家有驚嘅感覺，本人表示非常安樂。」她坦言為增加邪惡感，刻意做運動令臉頰變瘦，帶點骷髏骨頭的感覺，並希望下次挑戰英勇及穿制服的角色。