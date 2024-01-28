父女同追求完美 甄子丹知碇劃界線 免囡囡詐型

「宇宙最強」甄子丹、陳伊霖和施匡翹等，昨日現身服裝品牌的開幕典禮。子丹自言家中長年累月積了不少衣服，最近打算將家中過千件衣服捐出：「可能會賣咗啲衫，再將啲錢捐出去。（有冇儲存戲服？）呢十年八年先開始儲，其實我希望第一套戲開始儲，所以有啲遺憾。」他表示不會拿來賣戲服，因為每件都充滿感情，見證了他拍戲時的辛酸和開心回憶。

子丹提到女兒甄濟如正以歌手身份努力創作歌曲，笑言不會干涉她工作，因為女兒會「詐型」：「作為藝人佢有自己嘅諗法，藝術創作方面唔敢畀意見。（嫌你老？）年輕人有自己嘅諗法，佢會笑我唔識依家嘅舞步，不過其實我都識少少。」問到如果老婆提供意見，女兒是否也會「詐型」？子丹說：「佢似媽媽又高又靚，但佢有一樣嘢似我，對工作嘅態度，追求完美。」

陳伊霖呻外表受攻擊 同場的陳伊霖提到早前被懷疑是應智越的偷食對象，她指緋聞一出，就飽受外界輿論和批評困擾，需要時間消化：「有啲未了解成件事就攻擊我嘅外表，話一睇我個樣就知係『綠茶』，不過其實唔係真係影響咗我好多，都係食個飯就可以重新出發。」她直言為避免同類事件再發生，會與所有人保持1.5米距離。問到現時與應智越是否有保持聯絡？她說：「冇啦，大家都好小心，經過件事之後冇再聯絡。」