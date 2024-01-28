譚杏藍自問乾淨 冇劈腿

藝人譚杏藍（小花）昨日出席美容院的開幕儀式，講到小花去年與男友分手後，9月就放閃認愛新男友，被部分網友質疑她無縫接軌一腳踏兩船，小花回應說：「我乾乾淨淨，你問有冇重疊，答案係冇嘅，對上一段戀情都相隔咗一段時間先開始。」至於新男友Ronald曾向KOL前度求婚一事，小花表示知情，但都是過去的事。