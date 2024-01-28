陳庭欣買演唱會飛疑受騙

本地球會前發展總監Frankie因涉嫌網上購物騙案被捕，前港姐冠軍陳庭欣乃受害者之一。昨晚她接受節目訪問時，表示與Frankie認識，亦曾託對方購買演唱會飛也沒問題，但最近連同自己及5個朋友，花費3、4萬買演唱會門票，結果早3、4日前傳訊息給對方了解，未幾已獲悉對方被捕。