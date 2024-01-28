邵初喜遇吳彥祖 含羞答答

2021年港姐季軍邵初上載與男神吳彥祖的合照，她開心的說：「他就是完美的定義，能見到吳彥祖先生太幸福了，從小的偶像，人非常好非常友善，是我們演員的榜樣。」相中所見，吳彥祖展露燦爛笑容，男神魅力不減當年，難怪身旁的邵初變得面紅耳赤，害羞的表情成為網民熱話。