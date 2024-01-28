從少不更事 歷人情冷暖 Twins感觸路難行 阿嬌喊到決堤

女子組合Twins前晚繼續淚浸演唱會，剖白演藝路上並非一帆風順，更嘗過人情冷暖，幸幾番努力及堅持才走出那些黑暗日子，阿嬌更喊到決堤，最後與阿Sa邊喊邊唱，場面感人。

Twins共14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》前晚舉行第5場，適逢成員鍾欣潼（阿嬌）農曆生日，場內再次有萬人大合唱生日歌，有歌迷更扮成禮物祝阿嬌生日快樂，嚇得伊人笑指要拒收。

及後二人演繹《相愛22年》，阿Sa直言想像不到她們共同走過如此長時間：「咁多年，有好多人可能會話，Twins好好彩，其實我哋條路一啲都唔平坦，一開始係好純粹嘅快樂，過咗幾年，就開始唔係好識笑。」阿嬌亦感觸萬千：「我仲難啲，記得一開始，經理人不停叫我笑，我真係好辛苦，到慢慢開始好多人支持我，覺得被人重視先識笑容多咗，同你（阿Sa）一齊又開心，打開咗自己。」

感激歌迷不離不棄 阿Sa直言年紀輕輕入行，甚麼都不懂，但慢慢感受到人情冷暖，開始學會了思考：「有幾年真係好似笑少咗，但好慶幸我哋真係好努力走過咗呢啲階段。」接着兩人上前相擁，沒料卻不慎撞向對方臉上，令她們忍不住大笑。

兩人亦不忘向一直不離不棄的歌迷道謝：「當然有一個元素係好重要，就係你哋！如果唔係你哋呢22年，一路喺我哋背後支撐我哋，我哋真係唔會行咁多，多謝你哋咁多年來嘅包容，多謝你哋嘅愛。」阿Sa更哽咽的說：「多謝你哋所有人，喺我哋最唔好時候嘅鼓勵。」

起歌後，孖妹喊着唱，阿嬌更是哭到決堤，淚流滿面，阿Sa則強忍淚水，現場不少歌迷也跟住邊唱邊喊，場面感人。