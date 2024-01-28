Chris再被爆情史 李龍基否認戴綠帽

藝人李龍基未婚妻Chris近期是非多多，昨日有人向網上節目《無糧軍師》爆料，指2018年10月期間，Chris於美國疑似跟一位男士舉行婚宴兼咀嘴，爆料人還提供相片作證。有指Chris疑似舉行婚禮的時間，與她和李龍基拍拖的時間重疊，有網民質疑李龍基成為「綠帽俠」！

對於此事，李龍基繼續護妻，反指自己才是「第三者」：「我2018年9月底去到鳳凰地重見Chris，10月2號離開，10月17號Chris舅父為她開一個生日會，會中有男士提出（訂婚）！相信如果我沒有出現，好有可能訂婚會成事的！後來我離婚，在2019年的8月才和Chris一齊！請問何來綠帽之事？」而李龍基與Chris的感情亦未受此事影響，兩人更齊齊出席友人飯局，心情勁靚。

除此之外，Chris亦被指曾認作女星繆騫人女兒和程小東契女，向電影導演借錢，李龍基則續指已交由律師處理。記者就借錢一事，致電導演陳德森，他表示：「我之前中咗新冠病毒，好多嘢都唔記得晒，都唔記得識唔識呢個人（指Chris）。」