化身廣東話教師 炎明熹被嫌生得高 韓紅唔敢埋身
「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）以嘉賓身份亮相內地音樂真人騷，席間與韓紅、王心凌和魏如萱等演出，沒料Gigi因身高問題兼能歌善舞「嚇窒」韓紅，令對方不敢與她同台演出！
炎明熹（Gigi）為內地音樂真人騷《聲生不息．家年華》任飛行嘉賓，聯同12位常駐歌手孫楠、韓紅、古巨基、王心凌、譚維維、郁可唯、汪蘇瀧和周深等亮相，透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。
最新一集為第3輪競演上半場比賽，12位常駐歌手分成男女兩組，當中「五朵金花」邀請Gigi及魏如萱助陣，Gigi亦分別與郁可唯、魏如萱及譚維維合唱。表演完畢後，主持人何炅在訪問時，大爆郁可唯和譚維維在後台跟Gigi學廣東話，郁可唯以半鹹淡廣東話說︰「老師『交』（教）得好好呀，高手，高手。」何炅更調侃韓紅獻唱《眉飛色舞》時動作很帥，韓紅笑說︰「我已經來不及學舞，不像她們能歌善舞，而且也不敢跟她們站在一起，這不是『五朵金花』，完全是『金花女子籃球隊』，太高了，不想跟她們站在一起。新來的朋友（Gigi和魏如萱）很難管理。」此番言論引來全場人大笑。
告白舊事再被翻
而節目開始前更有段小插曲，全因Gigi於3年前參加《聲夢傳奇》真人騷時，曾向導師李克勤表示想要周深的電話號碼，還跟對方「示愛」，如今2人同場即成為被開玩笑的對象。譚維維向Gigi介紹周深時，她忽然說︰「到這裏我必須要問，你不是要周深電話嗎？」嚇得Gigi連說8聲「不是」，還向後退打算離開，此時汪蘇瀧卻加入戰團，邊行邊說出部分號碼，周深聞言立刻制止，十分搞笑。
人人做記者
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