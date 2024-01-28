化身廣東話教師 炎明熹被嫌生得高 韓紅唔敢埋身

最新一集為第3輪競演上半場比賽，12位常駐歌手分成男女兩組，當中「五朵金花」邀請Gigi及魏如萱助陣，Gigi亦分別與郁可唯、魏如萱及譚維維合唱。表演完畢後，主持人何炅在訪問時，大爆郁可唯和譚維維在後台跟Gigi學廣東話，郁可唯以半鹹淡廣東話說︰「老師『交』（教）得好好呀，高手，高手。」何炅更調侃韓紅獻唱《眉飛色舞》時動作很帥，韓紅笑說︰「我已經來不及學舞，不像她們能歌善舞，而且也不敢跟她們站在一起，這不是『五朵金花』，完全是『金花女子籃球隊』，太高了，不想跟她們站在一起。新來的朋友（Gigi和魏如萱）很難管理。」此番言論引來全場人大笑。