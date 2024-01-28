香港街市深水埗送暖 黎諾懿百人盆菜宴提早團年

藝人黎諾懿昨日現身香港街市活動，與近百長者及單親家庭一齊食盆菜團年。他透露將舉家到日本北海道滑雪過春節，但自嘲年紀大怕有閃失，故不敢落場，在旁陪伴太太與兒子滑雪已開心。

香港街市昨日首度跟香港長者協會及香港單親協會合辦《香港街市「深」入民心團年飯》，在深水埗與一眾長者及單親人士提早食團年飯，除了建華集團主席凌偉業、香港單親協會執行委員會司庫兼香港長者協會執行委員會財政余梅英，以及深水埗民政事務專員黃昕然外，還邀得3位星級廚神黎諾懿、李錦聯及梁雅琳，聯同《中年好聲音》歌手龍婷出席，席間李錦聯與龍婷獻唱多首金曲，場面熱鬧歡樂！

凌偉業望傳播幸福 凌偉業致詞時表示，看到現場的長者、家長及小朋友，很有家的感覺，加上3位星級廚神，大家聚首食團年飯，是一件很幸福的事，他說：「今年是疫情復常後第一餐團年飯，所以建華集團同香港街市推出以『新春家有廚神，廚神家有！』為主題的新年企劃，邀請星級廚師從街市選購新鮮食材，去創作同分享團年菜式，通過今日的活動將這份心意推展去社區，希望趁團年飯這個特別時刻聚首一堂，感受滿滿的溫暖及幸福。」

至於諾懿表示很開心可參與活動，提到農曆新年，他透露年廿七便收爐，先跟家人食團年飯，再外遊度歲：「囝囝最近學滑雪，佢想試滑真雪，所以計劃去北海道旅行。我同太太都識滑，佢哋報咗當地嘅中級同初級滑雪課程，我就負責在旁監督，因為我年紀大，加上有舊患，睇佢哋玩已經好開心。（留幾耐？）機票好貴，但住宿都好貴，攞個平衡，留8日左右。（會唔會喺日本搵好友鄭伊健？）佢新年會返香港喎！」

問到過去一年是否賺到盆滿缽滿過肥年？身為飲食集團股東的他否認：「我蝕你哋唔知啫！今年飲食業差啲，股市又差，惟有做直播同其他工作彌補，不過都睇好過完年個市會好番。」