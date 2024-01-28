賀JW開舖 周嘉洛遲大到 陳瀅失摯愛 匿埋一個月療傷

歌手王灝兒（JW）新舖開張，獲一眾好友撐場，當中周嘉洛遲到成粒鐘，陳瀅則自揭近日「失蹤」原因，眼濕濕表示人生觀有變。

JW與幾位友人合資7位數字開設飲品連鎖店，首間店去年7月在上環開業，昨日尖沙咀分店亦投入營業，她悉心打扮現身，圈中好友江若琳一家、陳瀅、周嘉洛及羅天宇等紛紛撐場。JW透露上環店生意不錯，下步打算衝出香港：「今年內應該會喺英國開分店，希望遲啲做埋馬來西亞同泰國等地。（男友畀意見？）有，佢有好多Suggestions同喺背後支持我。」

與JW私交甚篤的陳瀅與周嘉洛姍姍來遲，陳瀅擺烏龍「遊車河」：「我去錯咗上環店，JW有派帖畀我，係我疏忽冇睇，真係唔好意思，我會買番一千杯飲品補數！」又主動向記者表示「好耐冇見大家」，她眼濕濕說：「之前返咗加拿大兩個禮拜，唔出嚟係因為我隻狗Diesel過咗身，我難過咗好一段時間，成個月匿喺屋企冇出街。（處理晒後事？）係，我真係好唔捨得佢，係好大嘅經歷同打擊，佢嘅離開令我反思人生，唔會再咁介意人哋嘅眼光，同埋冇咁執着小問題，懂得點分配時間。」

落足鞋油𢱑合作 至於周嘉洛足足遲到一小時，抵達時狂耍冧，揚言要買2千杯飲品致歉：「遲到有好多原因，但一定係唔啱，我都好緊急咁趕嚟，下個月我會攞晒成份糧嚟呢度找數！（跟JW學做生意？）梗係想，有錢邊個唔想投資？」他與陳瀅賣口乖狂數JW優點：「佢係我哋幾個中最識理財同時間管理，份人成熟對人又好，好有老闆娘姿態，恭喜佢搵到份好適合佢嘅副業。」JW聽到好友「擦鞋」無奈苦笑。