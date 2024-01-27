娛樂

宋慧喬有求必應 巴黎冧粉絲

去年憑復仇劇《黑暗榮耀》勇奪演技大獎的韓國42歲女星宋慧喬，憑該劇在海外人氣再度飆升，前日她以一身高冷打扮出席法國巴黎時裝周，受到熱烈歡迎，她亦十分識做，進入會場前，除了對着粉絲的鏡頭狂派飛吻之外，更特意停留為外籍影迷簽名及合照，相當風騷！
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