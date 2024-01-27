LE SSERAFIM內衣褲外穿 被轟色情扮型格

向來走型格路線的韓團LE SSERAFIM，前日公開新歌宣傳片，成員許允真以羽絨配搭內衣褲，被網民狠批將暴露當時尚，質疑事務所為何要成員賣肉搶銷量，有損組合形象！

將於下月推出新碟《EASY》的LE SSERAFIM，前日公開新歌《Good Bones》宣傳片，以廢墟和地下室等陰暗的地方為背景，帶出「人生的一半皆是痛苦，剩下一半要如何便視乎自己，沒甚麼可以阻擋我的熱情和渴望」的主題。成員中村一葉以折翼天使的破格造型登場；宮脇咲良則恍如被棄置的人偶。隊友許允真與金采源的打扮最出位，同樣穿上羽絨褸，內裏僅穿內衣褲，卻擺出自信的表情，被網民狠批暴露，炮轟事務所為推高銷量，不惜要成員露肉以博人眼球，有損組合形象，亦有人指摘：「明明就係色情扮型格！內褲都可以着出街，仲要裝作自信大方，睇見都尷尬！」

宮脇粉絲罷買新碟 她們回歸在即，但宮脇的內地粉絲團日前宣布罷買新碟，因為以往宮脇亮相MV及舞台的分量最少，粉絲團向事務所抗議，卻一直得不到回應，所以粉絲決定不再支持團體活動，只支持其個人活動及生日應援，而此舉恐將影響新碟銷量。

至於同日公開新碟宣傳照的女團TWICE則力保清純形象，9女繼續以仙氣造型示人，但有網民認為跟過往形象相似，欠新鮮感。另外，女歌手IU日前公開新歌《Love wins all》MV，她與V分別扮演聽覺與視覺障礙人士，內容以殘障情侶憧憬正常人交往的愛情為主題，被指有貶低殘疾人士之嫌。