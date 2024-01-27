陳敏之 心痛母親離世

「索腿天后」陳敏之發文表示母親不敵急性血癌離世，令人悲痛。她分享了多張與媽媽生前的合照，留言提到媽媽是她生命中最重要的人，一生不辭勞苦照顧她和弟弟，亦最錫自己的兒子「子樂」。對家庭無私的愛和奉獻，照亮了她的生命，是一位偉大的母親，表示：「感謝您，給予我生命中最美好的禮物。」