周星馳負離子長髮 挑戰吳建豪

藝人周星馳近日與台灣男星吳建豪會面，見吳建豪架着墨鏡狀態不俗，但被背着鏡頭的周星馳搶了焦點。因周星馳突然披了一頭柔順的長髮，與當年吳建豪於《流星花園》的角色美作一樣。結果，網友翻出周星馳過往的長髮造型照作比較，相當有趣。