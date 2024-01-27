半空倒吊彈鋼琴 張衞健高處墮地

出道39年的「大帥哥」張衞健（Dicky）日前預告跟組合「BIG FOUR」成員梁漢文、蘇永康及許志安再度合體開騷，近日忙於為下月舉行的澳門演唱會綵排，卻發生由高處墮下的意外，幸好並無大礙，並透過本報向歌迷報平安。

Dicky將於農曆大年初三（2月12日）開騷，連日進行綵排的他被爆發生意外，昨日網上瘋傳他由高處墮下的影片。片中所見，Dicky當時懸吊在半空彈鋼琴，與白色鋼琴同步順時針旋轉，期間鋼琴疑不勝負荷突然下墜，Dicky被壓在下方，身旁的工作人員及拍攝者立即停下手頭工作，上前關心他有否受傷，場面嚇人。

取消涉事環節 本報昨日聯絡Dicky慰問，他中氣十足地報平安，表示已取消該表演環節：「冇事呀！冇事呀！大家放心！呢個係之前嘅綵排，依家個環節已經取消咗。放心，冇事冇事！（因為出意外所以取消？）呢個表演唔係因為太危險取消，相信將來會用番，不過要等啲零件到齊咗，到時先會再用，唔使急啦。」