對雙方合作敞開胸懷 郭柏妍出Po掀罵戰 愧對洪嘉豪

藝人郭柏妍昨日為《慈善星輝仁濟夜》進行排練，提到洪嘉豪想邀約她合作，郭柏妍即「嚇一嚇」，自言沒有想過在社交網出Po會引起這麼大的回響，深感內疚。

藝人郭柏妍和羅毓儀等人昨日為《慈善星輝仁濟夜》進行排練，2人將於今晚同台合演短劇，羅毓儀更會在台上自彈自唱。她們謂昨日才開始進行第一次綵排，但過程相當順利，全因她們在無綫劇集《下流上車族》中合作過，故默契十足。

講到郭柏妍早前在社交平台發文稱欣賞洪嘉豪，被指「移情別戀」，而早前洪嘉豪亦回應想與其合作，郭柏妍表示聽到後即「嚇一嚇」，又言因為知道唱作人做歌很辛苦才出貼，但沒有想到會麻煩那麼多人回應，自己深感內疚：「我自己分享啲歌上社交平台，麻煩到人真係唔好意思。（麻煩到邊個？）人哋要幫我回應咁多事，其實佢（洪嘉豪）應該要專注於佢嘅演唱會，而且知道佢啲粉絲好似有罵戰討論，唔開心咁，所以之後都會注意，網上寫嘢都會諗一諗。」

期待出席演唱會 至於2人的合作，郭柏妍就表示交由公司安排，稱自己可以和任何人合作，又謂如果有機會亦可以嘗試擔任洪嘉豪的MV女主角：「我冇試過，咩都試吓，但唔知會唔會麻煩到其他人。」另外對於洪嘉豪指想邀請她看演唱會，郭柏妍謂好開心，希望在不影響任何人的情況下出席，而在旁的羅毓儀笑言可以陪郭柏妍一起去看演唱會。

羅毓儀將在台上自彈自唱，真是有才華。 洪嘉豪