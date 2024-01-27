呎價創8年新低 陳奕迅趁低入市 838萬執筍盤

歌神陳奕迅對「磚頭」情有獨鍾，有市場消息指，他與太太徐濠縈以公司名義入市，斥838萬購入跑馬地單位，呎價創下該屋苑近8年新低，更成功慳稅逾百萬元。

陳奕迅（Eason）夫婦向來愛買樓保值，並手持多個物業，近日有消息指，兩人透過公司名義，豪擲838萬港元購入跑馬地毓秀大廈兩房戶。

減辣慳稅逾百萬 成交單位為低層B室，實用面積638平方呎，單位於2022年初以1,300萬元放盤，之後多次調低叫價，最後以838萬元沽出，呎價13,135元，創下該屋苑近8年新低。而單位受惠於去年樓市減辣，今次交易只需支付樓價15%辣稅，涉及稅項125.7萬元，是減辣前的一半。

Eason夫婦向來對投資「磚頭」有心得，早於2000年，Eason以2,243萬元一手買入跑馬地嘉崙臺一個2,256平方呎中層單位，2008年以3,550萬元售出，勁賺1,300萬元；2013年，再以徐濠縈名義，以2.3億元購入壽臣山豪宅地段Shouson Peak獨立屋。此外，兩口子對商廈投資亦有研究，2014年以一億元購入黃竹坑3個商廈單位，其中一個位於環匯廣場的單位，用作工作室及錄音室用途。