娛樂

王大陸打邊爐連環索吻

王大陸與新女友如初戀情侶如膠似漆。 王大陸與新女友如初戀情侶如膠似漆。
王大陸與新女友如初戀情侶如膠似漆。
台星王大陸自從與馬來西亞女神蔡卓宜分手後，火速另結新歡沐軒，繼被網民捕獲他們在北京溜冰，日前又撞破吃火鍋，一冷一熱，一樣火辣辣。他們吃火鍋期間相當癡纏，吃到暖笠笠的王大陸，突然湊近親嘴，連續索吻好幾次，女方完全不介意男方的油膩嘴巴，有求必應。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc