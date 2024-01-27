王大陸打邊爐連環索吻

台星王大陸自從與馬來西亞女神蔡卓宜分手後，火速另結新歡沐軒，繼被網民捕獲他們在北京溜冰，日前又撞破吃火鍋，一冷一熱，一樣火辣辣。他們吃火鍋期間相當癡纏，吃到暖笠笠的王大陸，突然湊近親嘴，連續索吻好幾次，女方完全不介意男方的油膩嘴巴，有求必應。