中娛星動：傳與網紅結婚 女兒簽那英旗下 汪峰斥憑空捏造 連環闢謠

章子怡前夫汪峰自離婚後，近日傳出與網紅拉埋天窗；而他與前度葛薈婕所生的女兒「小蘋果」，亦被傳將簽約藝人那英旗下出道。對於傳聞滿天飛，汪峰發出聲明以正視聽。

內地女星章子怡去年10月官宣與汪峰離婚，結束8年婚姻關係，往後汪峰前度女友葛薈婕突然網上發文叫汪峰聯絡她，即傳出二人復合。未幾，葛薈婕又爆料指汪峰已有新女友，網上有傳其女友為網紅陳露。此外，汪峰與葛薈婕所生的大女「小蘋果」汪曼熙樣子甜美，能歌善舞，被視為「最具潛質星二代」，日前葛薈婕突然爆料指女兒將進軍演藝圈，簽約成那英公司旗下藝人外，更表示：「我感覺老汪是真的把那英公司強加於她，讓西西……西西現在不是出歌、寫專輯這個那個甚麼的，老汪自己沒公司嗎？為甚麼要給那英？」

對於傳聞，汪峰透過工作室發出聲明闢謠，表示：「針對藝人『汪峰與某人結婚』，針對藝人家人『汪峰不顧女兒感受』『汪峰女兒將簽約某公司』的自媒體文章、視頻，屬於憑空捏造，子虛烏有，汪峰先生與近期傳言中的任何人均不相識也無任何交集。」

16歲初試啼聲 事實上，早於2年前年僅16歲的「小蘋果」，就曾在內地音樂平台發布了一首中英混合的處女單曲《溺》，磁性溫柔的獨特聲線，和極具風格的唱腔驚為天人，就連作曲、填詞都由她自己一手包辦，創作天分媲美父親汪峰，被指前途無可限量。