娛圈單打：兩個明明差咁遠 咁都認錯真玩嘢

這邊廂，轉戰內地的楊千嬅大賺人仔，早前先至開完演唱會，好不風騷；那邊廂，風馬牛不相及的甘草演員盧宛茵，繼續密密拍劇，默默耕耘。殊不知兩個完全不同的人，竟然被內地網民認錯，以為盧宛茵係楊千嬅，有冇咁離譜呀？

若要人似我，除非兩個我。盧宛茵與楊千嬅同屬面圓圓、眼仔精靈之人，輪廓確係有幾分相似，之但係，二人年紀相差20載，前者可以做後者阿媽，何解偏偏被內地網民點錯相？話說有內地網民喺小紅書上載圖片，炫耀自己在香港見到楊千嬅喺街頭拍劇，不過望真啲，原來係盧宛茵咋，哈哈！

都唔知上述網民係咪玩嘢，但唔少人都認同二人長相相似，形同餅印，甚至盧宛茵拍攝劇集《隱門》時，已被指髮型及面形都同楊千嬅撞到嘭嘭聲，因而獲封「老版楊千嬅」。但點講都好，二人除咗年紀相差一截，身形亦完全唔同，千嬅為咗演唱會成功瘦身，狀態大勇，獲讚回春，點睇都唔似70歲的甘草演員啩。

話時話，網民把口唔收，都唔係乜嘢新鮮事，尤其千嬅轉攻內地市場後，部分盲目反中的香港網民隨即口誅筆伐，係又踩唔係又踩，許多時候只係出於偏見；前年底千嬅舉行《B minor》演唱會，更被黑心人在網上瘋傳取消，搞到老公丁子高急忙出面澄清，認真大整蠱。

都係嗰句啦，沒有人能夠討好全世界，香港近年變得政治化，連娛樂事業都要分顏色，欲加之罪，真係何患無詞。所以呢，最緊要調整心態，將演出做到最好，咁已經係對自己和粉絲的最好交代。