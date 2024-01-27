獨家專訪：攰到離魂覓新路 黃智雯差錯腳都願

繼王浩信與趙希洛先後離巢後，另一無綫當家花旦黃智雯亦於去年底完約，離開工作了16年的舒適圈。她親揭離巢真相，是因為工作和生活失衡，以往拍劇過於勞累，與親友相聚時猶如沒有靈魂的軀殼，故就算舒適圈外是一個氹，她也決定勇往直前！

去年黃智雯（Mandy）有兩大人生轉變，10月突然宣布已婚，秘嫁保險集團高層詹文天，年底又完約離開無綫，簽約成為蔡少芬和朱茵師妹。日前她受訪時表示，離開兩個月尚要時間適應，自己做時間管理，感覺更自律：「以前同屋企人食飯，人在現場但腦袋係放空，成日畀朋友叫番醒我，因為我太攰唔夠休息，有時仲諗緊個角色抽離唔到，朋友話我一拍戲，就去咗另一個世界同空間，我發覺唔可以再係咁。」這個想法由這兩年做舞台劇開始慢慢發酵，她是演藝出身，舞台劇帶給她無比信心和新鮮感，令她眼界大開，敢於跳出舒適圈：「就算可能係一個氹、會差錯腳，跳出舒適圈唔再舒服，都係路。」

唔排除再「降魔」 Mandy在無綫有多部代表作，包括劇集《On Call 36小時》、《三個女人一個「因」》和《隱門》等，網民關注到《降魔的》系列隨着她與胡鴻鈞離巢而「3.0」開拍無望，她開心Fans有情意結，笑言若有好劇本和時間便「成團」：「隨時可以成團，再去降魔！」因她與胡鴻鈞、何遠東一向老友，成立「降魔偷跳小隊」互相支持。入行以來，她有多個好友群組，當中「胡說八道會」更拉隊到美國開騷，農曆新年後便展開亞洲巡唱，身為「跳舞擔當」的她近日已密鑼緊鼓練舞。

談及圈外老公，兩人一動一靜更加夾，她指老公也有對她離巢給予意見和支持。對於網民指TVB欠她一個視后才令她選擇離開，她說：「絕對唔係，呢句說話唔能夠為我16年作一個概括。」