何超蓮盛放「胸」前 加碼露腿

賭王千金何超蓮早前解放4吋事業線，露背兼倒奶，今次再派福利，與「不老女神」薛凱琪拍下High fashion相片，型格創新兼大膽！超蓮換上幾套服裝，其中一套黑色上衣中門大開直落肚臍，性感程度爆燈，同時大晒長腿，令人大開眼界。她與薛凱琪合照時各自散發美態，平分秋色。