娛樂

何超蓮盛放「胸」前 加碼露腿

何超蓮走性感風，簡直大殺四方。 何超蓮走性感風，簡直大殺四方。
何超蓮走性感風，簡直大殺四方。
賭王千金何超蓮早前解放4吋事業線，露背兼倒奶，今次再派福利，與「不老女神」薛凱琪拍下High fashion相片，型格創新兼大膽！超蓮換上幾套服裝，其中一套黑色上衣中門大開直落肚臍，性感程度爆燈，同時大晒長腿，令人大開眼界。她與薛凱琪合照時各自散發美態，平分秋色。
何超蓮（右）與薛凱琪同框爭艷。何超蓮（右）與薛凱琪同框爭艷。
何超蓮（右）與薛凱琪同框爭艷。
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