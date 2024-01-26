Seventeen閃卡變金蛋 恐掀「賣血」潮

韓國紅十字會因當地血庫告急，以人氣當旺的13人韓團Seventeen閃卡作為紀念品，希望吸引年輕樂迷踴躍捐血，但網民擔心有人為圖利而「賣血」炒卡！

韓國天團防彈少年團（BTS）全員陸續入伍後，同門男團Seventeen伺機搶灘，去年賣碟逾1,500萬張稱霸K-Pop界，榮登當地最具號召力男團，連當地血庫告急，紅十字會亦力邀他們救亡，早前宣布推出Seventeen閃卡做紀念品作招徠，捐血者可獲贈一套4張隨機單人閃卡，想得到心儀成員的閃卡絕不容易。

識做唱國語歌 組合擁有大批海外Fans，她們亦對閃卡趨之若鶩，紛紛上網查問於韓國捐血的資格及程序，網民擔心有人為了圖利而捐血炒賣閃卡，無異於「賣血」。

此外，Seventeen早前到澳門舉行兩場演唱會，全場爆滿，隊長S.COUPS及Jeonghan因腳傷未愈缺席，成員承諾下次定必齊人開騷。他們又於當地舉行簽售會，成員Mingyu拿起粉絲送的揮春拍照，內地成員徐明浩（THE 8）則戴上賀年頭飾賣萌。他們在演唱會上特地演繹首支國語歌《相遇的意義》，感動不少樂迷，該曲日前在內地音源網上架，有港澳粉絲不滿未能下載。

至於跟Seventeen一樣是BTS所屬HYBE事務所子公司藝人的女團NewJeans，獲美國Billboard主辦的《2024 Women In Music》評選為「年度最佳組合」，並將於3月6日參加頒獎禮。