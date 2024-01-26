暢所欲玄：十二生肖運程：猴

屬猴的朋友於龍年為拱合運程，申子辰為三合局，申為猴，辰為龍，猴龍之間缺一個子字，所以為拱合。三合中間缺一，名為拱合。所以屬猴的朋友，在龍年有中間人幫助非常重要，特別有些說話，不可自己說出來，別人說出來，效果才得到顯現。

三台大吉星，有利學生哥讀書考試，打工仔得到上司提拔，工作得到老闆欣賞，做生意的容易接到政府合約。三台就是一粒非常大的吉星，屬猴的朋友有此氣場，而家中窗外更見有此巒頭，三個圓形的山，名為三台，這正是科甲狀元，職位可達行政總經理，生意上市成天下富翁之大吉兆。一粒三台吉星勝卻人世間無數。

五鬼凶星，火炎土燥，代表生痱滋暗瘡、皮膚濕疹，多為五鬼凶星引起。火鍋燥熱食物盡量少食，廚房火熱，抽氣時間多一些，盡可能把廚房火熱之氣抽出屋外。官符凶星，由於猴龍中間缺一，有中間人幫助是吉，自然有人渾水摸魚，小心合約內容，自然可化解官符凶星。

地殺凶星，因為羊是三煞之位，而羊猴同居於西南坤宮，這個凶星是被他人影響，只要三煞方，西南、正南、東南方沒有動土，自然不會受到影響。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅