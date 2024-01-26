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CotaBoii做陳柏宇師弟
歌手陳柏宇所屬公司宣布旗下新音樂廠牌Green Music多一位新成員，來自《全民造星 V》的Taco，現以CotaBoii為名推出首支單曲《Mr. Nobody》，他開心透露將舉行首個粉絲見面會，感謝粉絲由《造星》開始支持和鼓勵他繼續走音樂路。
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