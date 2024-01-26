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阿嬌同性好友回應緋聞？
女子組合Twins近日在紅館開演唱會，有網友發現去年曾跟鍾欣潼（阿嬌）傳緋聞的TB友人內地網紅皇甫聖華亦有在社交網低調晒出睇演唱會的照片，並留下一個蛋糕的Emoji，引來不少網友質疑兩人算不算是首度回應戀情，並留言：「女朋友生日，不能沒皇甫」、「留言區沒事吧，人家跟誰談戀愛關你們甚麼事？」
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