娛樂

阿嬌同性好友回應緋聞？

女子組合Twins近日在紅館開演唱會，有網友發現去年曾跟鍾欣潼（阿嬌）傳緋聞的TB友人內地網紅皇甫聖華亦有在社交網低調晒出睇演唱會的照片，並留下一個蛋糕的Emoji，引來不少網友質疑兩人算不算是首度回應戀情，並留言：「女朋友生日，不能沒皇甫」、「留言區沒事吧，人家跟誰談戀愛關你們甚麼事？」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc