劉穎鏇揸車大頭蝦 成日蕩失路

藝人劉穎鏇（Tiffany）、甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）、王梓軒昨日現身汽車活動，Tiffany自言是安全駕駛者，從未超速行車，但對香港道路不太熟悉，經常行錯路：「我都幾大頭蝦，除咗返公司同返屋企之外，去其他地方都會蕩失路，今日嚟會場都轉錯咗兩次彎，5分鐘車程，我要花15分鐘。」講到近日有她的高中舊照流出，她稱較喜歡現時的樣子，因以前有嬰兒肥，但不怕有黑圖流出。

甄濟如考車牌叻畀老竇睇

另外，Jasmine現場大展歌喉，早前她曾在活動上唱過炎明熹（Gigi）的歌曲，並透露想跟對方合作，她稱近日收到Gigi的回覆：「佢話多謝我唱佢嘅歌，我回覆佢話我一直都有Follow佢同埋好鍾意佢把聲。（有冇同佢講你想同佢合唱？）我唔記得咗講，而且我都有啲怕醜。今日完咗活動我會同佢講。」提到名車，她表示計劃今年暑假考牌：「如果我將來開車，相信爸爸媽媽都會好緊張，因為佢哋唔相信我會開得好，我想考到個牌叻畀佢哋睇。」她指平時都是媽媽開車載她，笑言媽咪的駕駛技術比爸爸好。