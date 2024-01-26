陳敏之生日 為病母集氣

「索腿天后」陳敏之上周度過了45歲生日，昨日凌晨她上載手捧蛋糕的獨照，並發文透露媽媽病重，生命正在倒數。敏之坦言自己很痛苦，還要默默承受龐大的醫藥費，但自己會堅強撐落去。而她今年的生日願望就是媽媽能早日康復，敏之更望大家幫忙集氣，期待奇迹出現。圈中好友如王君馨、楊茜堯和鄧佩儀等都有留言安慰。