粉絲苦等兩粒鐘 炎明熹用大聲公致歉

講到冇嘢講

拍攝當日氣溫略低，還落下毛毛細雨，因此Gigi休息期間都有披上超厚「熊啤啤」長外套保暖，造型可愛。可惜天公不作美，劇組的拍攝進度還是受影響，單是上午的拍攝行程就已超時足足兩個鐘。眼見現場等候自己現身的「Gi炎粉」（粉絲暱稱）冒着寒風等了又等，Gigi大感不好意思，完成手頭上的拍攝工作後，馬上拿着大聲公向粉絲問好，還連環致歉：「其實我一直都好想講多謝大家，但因為最近都見咗大家好多次面，我好似講嘅嘢都講晒咁，已經諗唔出要再講啲咩，再講又好似有啲做作，但可以同大家長時間見面，我自己真係非常開心嘅，真係好辛苦晒大家，經常支持我。」