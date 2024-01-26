粉絲苦等兩粒鐘 炎明熹用大聲公致歉
「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）日前以民族少女風及牛仔型格造型現身西貢拍攝，現場有不少粉絲苦苦等候逾兩小時，Gigi即手持大聲公向苦候粉絲們打招呼兼瘋狂道歉。
藝人炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮及林子超，日前齊集西貢為無綫全新音樂劇《戀上西沙》進行拍攝。身為女主角的Gigi，分別以民族少女風及牛仔型格裝束造型現身。
講到冇嘢講
拍攝當日氣溫略低，還落下毛毛細雨，因此Gigi休息期間都有披上超厚「熊啤啤」長外套保暖，造型可愛。可惜天公不作美，劇組的拍攝進度還是受影響，單是上午的拍攝行程就已超時足足兩個鐘。眼見現場等候自己現身的「Gi炎粉」（粉絲暱稱）冒着寒風等了又等，Gigi大感不好意思，完成手頭上的拍攝工作後，馬上拿着大聲公向粉絲問好，還連環致歉：「其實我一直都好想講多謝大家，但因為最近都見咗大家好多次面，我好似講嘅嘢都講晒咁，已經諗唔出要再講啲咩，再講又好似有啲做作，但可以同大家長時間見面，我自己真係非常開心嘅，真係好辛苦晒大家，經常支持我。」
而與Gigi一樣貼心的「Gi炎粉」，除了專誠到拍攝現場為偶像打氣，還為劇組送上熱湯應援，相當有愛。
人人做記者
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