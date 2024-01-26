獨家消息：入行40周年再戰樂壇 張衞健斟BIG FOUR紅館歸位

「大帥哥」張衞健重拾歌手身份，預告「分拆」逾10年的組合「BIG FOUR」將再度合體開騷，現時萬事俱備只欠紅館。將於農曆新年舉行個唱的他，在四子齊腳前，先孖梁漢文演出為組合回歸熱身。

張衞健（Dicky）2018年重返娘家拍攝無綫劇《大帥哥》，打破「炮灰檔」魔咒，口碑與收視俱佳，近年主力在內地賺「人仔」的他，宣布正式重返樂壇，2月12日大年初三在澳門舉行演唱會。近日他在社交網上載練舞片，58歲依然歌精舞勁，獲網民大讚：「如果不是超齡，可以參加街舞了。」據知今次個唱是紀念入行40周年的彩蛋之一，而重頭作是聯同好兄弟梁漢文、蘇永康、許志安組成的「BIG FOUR」合體開騷！組合於2013年2月第二度踩入紅館完成6場演唱會後，轉戰美國、英國、澳洲、馬來西亞等地舉行巡唱，之後便僅以嘉賓身份客串，10年來形如「拆夥」，有指早於疫情期間已有主辦商重金傾「四神歸位」，可惜因種種原因而擱置。

下月個唱當熱身 近日為個唱綵排的Dicky，被網民再跪求「BIG FOUR」重組，昨日他受訪時說：「大有機會嘅，其實呢10年一直都有主辦搵我哋，早喺疫情時都想開騷，只係未諗到新想法，所以唔郁住啫！不過我都覺得係時候搞番喇！（其他3位成員點睇？）之前食飯時傾過吓，我𥄫到佢哋吞口水咁喎！冇人反對囉！（幾時開？）等紅館有期啦！」問到他今次的個唱會否齊人當熱身？他大賣關子，只說已請了嘉賓，據悉梁漢文將驚喜現身。

梁漢文受訪時直認Dicky提過開騷一事：「最緊要夾到檔期，我嚟緊都要開個唱，仲同『大灣仔』有啲演出。」許志安同樣表示要夾時間，他透過唱片公司說：「持開放態度，歡迎任何形式合作。」忙於四出表演的蘇永康則至截稿前未有回覆。

Dicky當年在新秀歌唱大賽奪冠入行，40年來甚少正式以歌手身份會Fans，所以今年重拾初心，還預告將展開世界巡唱，他百無禁忌地說：「我由歌手開始，咁應該以歌手做終結嘅！」而他與支持多年的歌迷早已變朋友：「上月有台灣歌迷組團嚟探病咗嘅香港歌迷，我都約佢哋一齊食飯，見面敍舊。」