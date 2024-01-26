虞書欣司機逆線行車 粉絲有樣學樣

內地女星虞書欣早前現身機場，在出口乘車離開，當時有疑似粉絲跟車，在一個分岔口上，虞書欣的司機不小心開錯了方向，隨即在應急車道上倒車後駛，離開高速公路。而緊隨其後的粉絲車，因跟得太貼而有樣學樣一齊倒車，相當危險！據內地報道，北京朝陽區亞運村交通隊工作人員表示已接到報警，正在核實。