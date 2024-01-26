姚子羚反串 演技奔放 王浩信狀王變神探 百變放笑彈

視帝王浩信與姚子羚主演的無綫新劇《狀王之王》下周一首播，浩信首次剃頭並以女裝上陣放笑彈，他更自抽笑指是「泡詼劇」（普通話諧音「炮灰劇」），是集肥皂劇與詼諧元素，望為觀眾帶來歡樂；而子羚在劇中打得笑得又喊得，獲讚演得奔放！

張達明監製、林子聰總導演兼總編劇及韓辰辰總編劇的劇集《狀王之王》由下周一（29日）起逢星期一至五晚上9時30分於翡翠台播映。今次齊集好戲又搞笑之人，包括視帝王浩信、姚子羚、金剛、王子涵與陳楨怡等，而「前代狀王」張達明與首拍無綫劇的肥仔聰除了擔任幕後外，還會粉墨登場大放笑彈，令人期待！

故事講述王浩信飾演的宋世傑天生聰敏機靈，但從小見盡世間不平事，令他不信法律，長大後寧浪迹天涯，亦不願入官場，後來捲入殺人案，他為尋真兇而展露狀師才華，並遇上武功高強的青樓護衞、姚子羚飾演的玲瓏。二人結為夫婦，宋世傑亦踏上狀師之路，接連解決多宗奇案。曾於1997年及1999年演過宋世傑的張達明，今次飾演宋世傑之父，而肥仔聰則飾演宋世傑的好友，在對方幫助下考取功名及做官。陳浩民則飾演著名狀師陳夢吉，在壓軸單元登場。

EQ高自抽「泡詼劇」 肥仔聰透露花了近一年時間籌備劇本，題材跟以往的宋世傑作品截然不同：「唇槍舌劍對簿公堂唔多，反而係懸疑同着重查案，可以叫神探宋世傑。」而主角王浩信盛讚新版宋世傑給人煥然一新的感覺：「肥仔聰寫嘅角色同以往好唔同，偏向正統喜劇，我喺劇中有好多唔同造型，試過花兩個幾鐘去化女妝。佢寫嘅喜劇真係冇得頂，係我心目中喜劇劇本頭3位，對我演出好有刺激感，雖然大家第一次合作，已經一見如故。」女裝以外，浩信更為劇集首次剃頭，他笑言：「剃完發現啲髮質好咗，方便又慳洗頭水。」之前劇集被指安排「炮灰檔」，浩信自抽並取其諧音，將劇集定位為「泡詼劇」，他解釋：「套劇陪大家送飯一流，係肥皂劇，既詼諧有趣又有意義。」

至於飾演「玲瓏」的子羚稱角色經典，她有參考不同版本的「玲瓏」：「對我嚟講都有難度，要飾演男人婆，有別於我以前楚楚可憐嘅角色，係一大挑戰。」她在劇中不單要搞笑，以多個出位造型上陣，還是動作擔當，同時亦有不少感情戲，上一秒搞笑，下一秒就要催淚，甚考演技，獲肥仔聰大讚演得奔放。