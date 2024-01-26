「會做情侶之間要做嘅事」周秀娜約小鮮肉 情人節二人世界

女神周秀娜樣子甜美又有身材，可是卻仍然單身未有着落，就算面對泰國男神New仍不過電，實在令人着緊，不過她透露情人節已約好小鮮肉男神過二人世界：「睇吓有冇發展空間。」

泰國男星New Thitipoom（鄭明心）、周秀娜（Chrissie）及女團COLLAR成員許軼（Day）等昨日出席活動，吸引過百粉絲到場支持。Chrissie受訪時自爆情人節已相約小鮮肉過二人世界：「約咗個後生嘅靚仔圍讀，係咪好有私心呀？哈哈！因為嚟緊會開戲，同佢演一對，我本身完全唔認識佢，所以想開鏡前見面聯絡一下感情。」問到會否有愛情動作場口？她笑謂：「會做情侶之間要做嘅事，不過都要睇晒劇本先知，等我情人節問一問，同佢溝通一下睇吓有冇發展空間。」至於戲中是否需要性感演出？她笑指看男主角性感便可，不過因仍在籌備階段，一切細節暫時仍要賣關子。

New想拍動作片 至於首次在港出席公開活動的New，則以廣東話打招呼：「大家好，我係New！」他表示兩次來港都感受到香港粉絲的熱情，又感謝工作人員和粉絲為他送上最喜愛的蛋撻。曾當過模特兒、綜藝節目主持及拍電影的他，表示最喜歡當主持，演戲則可以代入其他人的生活，直言想挑戰拍動作片。