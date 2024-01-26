錯手甫相洩蜜 麥明詩秘嫁盛勁為 外母讚女婿：阿女鍾意就滿意

「十優港姐」麥明詩昨日被爆秘婚！因有攝影師錯手甫出她與男友盛勁為疑似影婚紗相的照片，令婚事曝光！有指婚期定於今年3月，即將榮升「外母」的麥媽媽受訪時，全程喜形於色，更揚言：「阿女鍾意就滿意！」

現年32歲的麥明詩（Louisa）昨日突爆秘婚，全因一位攝影師於其社交平台限時動態甫出Louisa的照片，並寫上：「今日嘅新娘子。」相中她穿上喱士簡約短袖婚紗，正獲化妝師、髮型師齊齊「招待」，Set頭兼化靚妝，她身後坐着穿上西裝禮服的盛勁為，一臉冧滋滋望實她，不過相片曝光不久，攝影師即刪Post，只餘數張拍攝2015年港姐冠軍后冠的相片，令不少網民覺得攝影師應該是錯手爆料。隨即有消息指，盛勁為早前成功求婚，並計劃今年3月拉埋天窗，照片拍攝當日，二人是在拍Pre-Wedding婚紗照。

揚言要生4個 查實Louisa嫁人早有迹可尋，去年10月她終肯承認與盛勁為拍拖，並指於疫情期間男方多留在香港才發展戀情，並甜笑大爆平時以「BB」來稱呼對方，更明言雙方有傾過結婚問題，還笑指盛勁為有4兄弟姊妹，會以此作為生BB的參考，笑言可領取政府鼓勵生育計劃基金的8萬元，值得考慮，講到明要做「多仔婆」！

記者就此事致電Louisa，至截稿前未有回覆，而其母麥何小娟受訪時，雖然想幫女兒守秘，但始終是喜事，難掩快樂之聲，問到是否嫁女？她笑說：「唔係今日，你問佢啦！我唔敢多嘴。」再問到她是否感到很開心，她說：「我時時都開心。（對盛勁為好滿意？）阿女鍾意就滿意。」至於問到女兒是否想趕派利是？麥母即封口，指不方便再多講。

Louisa自當選港姐冠軍後，感情事一直備受關注，2016年與拍拖3年的林作分手，2020年傳出與當時參加無綫《衝上雲霄大選》的飛機師盛勁為拍拖，但當時她否認戀情，更說：「都OK，當講吓笑。」前年12月，她與盛勁為以情侶裝打扮到北海道旅行，Louisa更被拍到如小鳥依人在飛機上將頭靠在男友膊頭，非常甜蜜，回港後二人依然堅稱只是朋友，但繼續不時結伴外遊，直至去年9月本報獨家拍到二人戀戰沖繩，她之後才終肯公開認愛，而上月11日她生日時，亦甫出男友照片，雖然只得半邊面，但算是認愛後首張公開「合照」。