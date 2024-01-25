奧斯卡提名惹眾怒 瑪歌獲「真Barbie」抱不平

賴恩高斯寧（Ryan Gosling）發長聲明，首先表示與拍檔們很榮幸與去年多位傑出的電影及出色的藝術家一同獲提名，不過同時亦表示失望：「冇Barbie就冇阿Ken，冇Greta Gerwig同瑪歌羅比（Margot Robbie）就冇《Barbie》電影，佢哋係有呢部創造歷史、享譽全球嘅電影嘅最大原因。如果話我對佢哋冇喺各自類別中獲得提名感到失望，咁就太過輕描淡寫。佢哋嘅工作係應該同其他實至名歸嘅提名者一齊得到認可！」另一位「Ken」華裔男星劉思慕在社交網轉發賴恩的貼文，同表替兩女不值，而獲提名「最佳女配角」的同片女星America Ferrera亦表示有點震驚。有網站進行調查，逾60%網民認為瑪歌值得提名影后。而「真Barbie」Barbara Handler亦對提名名單感震驚，其母是創造「Barbie」的已故女商人Ruth Handler，並以女兒的名字來命名「Barbie」。Barbara受訪時直認遺憾，認為瑪歌與Greta對影片的貢獻值得獲表揚。