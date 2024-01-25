奧斯卡提名惹眾怒 瑪歌獲「真Barbie」抱不平
《第96屆奧斯卡金像獎》公布提名後，電影《Barbie芭比》（Barbie）主角瑪歌羅比與導演Greta Gerwig分別未獲影后及導演提名，粉絲大為震怒，提名「最佳男配角」的「阿Ken」賴恩高斯寧直言失望，連「真Barbie」亦忍不住發聲！
賴恩高斯寧（Ryan Gosling）發長聲明，首先表示與拍檔們很榮幸與去年多位傑出的電影及出色的藝術家一同獲提名，不過同時亦表示失望：「冇Barbie就冇阿Ken，冇Greta Gerwig同瑪歌羅比（Margot Robbie）就冇《Barbie》電影，佢哋係有呢部創造歷史、享譽全球嘅電影嘅最大原因。如果話我對佢哋冇喺各自類別中獲得提名感到失望，咁就太過輕描淡寫。佢哋嘅工作係應該同其他實至名歸嘅提名者一齊得到認可！」另一位「Ken」華裔男星劉思慕在社交網轉發賴恩的貼文，同表替兩女不值，而獲提名「最佳女配角」的同片女星America Ferrera亦表示有點震驚。有網站進行調查，逾60%網民認為瑪歌值得提名影后。而「真Barbie」Barbara Handler亦對提名名單感震驚，其母是創造「Barbie」的已故女商人Ruth Handler，並以女兒的名字來命名「Barbie」。Barbara受訪時直認遺憾，認為瑪歌與Greta對影片的貢獻值得獲表揚。
「遺珠」妮妲莉巴黎睇騷
其實今屆提名有不少「遺珠」，其中《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）未獲男主角提名，令人大跌眼鏡，而《五月的你，十二月的她》（May December）女星茱莉安摩亞（Julianne Moore）與妮妲莉寶文（Natalie Portman）未獲影后提名亦令人意外。而妮妲莉日前現身法國巴黎時裝周睇騷，期間巧遇歌手Rihanna，Rihanna笑稱她為「荷里活最火辣八婆」，而韓星韓韶禧亦如願與妮妲莉合照。另一方面，首獲奧斯卡影帝提名的《奧本海默》（Oppenheimer）愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy），表示接通知時正身在愛爾蘭故居吃母親炮製的海綿蛋糕，收獲喜訊有點震驚。而成為首位原住民獲影后提名的《花》片女主角Lily Gladstone，表示與家人FaceTime時才知有份爭獎。
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