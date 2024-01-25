暢所欲玄：家宅有哪些狀況代表你住對了地方？

俗語有云：「人因宅而立，宅因人得存。」一個好的房子不僅可以讓人們住得舒適，還可以增加財運和有利事業發展。如果家宅出現以下徵兆，恭喜你！住了個好地方。

1.孩童愛逗留玩耍

小孩子的世界是最單純的，做事往往都是隨本心而動，而且對周圍環境十分敏感，往往喜歡逗留在覺得舒服的地方。如果家宅附近總有小孩逗留或玩耍，多反映家宅的環境氣場好。長時間居住在這種氣場上佳的住宅，家人關係也會更為和諧。

2.常有動物上家門

很多動物都有着獨特的生物感官，對自然的感知能力比人要強得多，所以它們在尋找安家之所時，往往會找一個環境氣場最好的地方。如果家裏經常有一些對人沒有敵意的小動物出現，如蜜蜂、燕子、蝙蝠、貓貓、狗狗等，意味着你住的地方很好，連動物也喜歡。

3.植物生命力旺盛

家居風水中，擁有旺盛充足的陽氣是非常重要的。如果家中植物生長旺盛，或者比其他同種植物更晚落葉，代表住宅的環境氣場非常好，生氣旺。人居住在此宅中，自然喜事多，運勢佳。

玄學名師黃楚淇