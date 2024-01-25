娛樂

劉青雲變身街市網紅

劉青雲以買餸作影片主題，認真有趣。 劉青雲以買餸作影片主題，認真有趣。
劉青雲以買餸作影片主題，認真有趣。
影帝劉青雲近日開通內地短片平台，上載的第一條片以買餸為話題，自嘲不太熟悉，求網民指教。其實早於上月冬至，他就曾以同一打扮現身荃灣街市，當時路人見有團隊幫他拍片，已猜到他正在開工。
今次劉青雲加入平台，上載新片接近24小時已有34萬點讚和吸納18.6萬粉絲，有網民更問他會否與太太郭藹明一同現身。
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