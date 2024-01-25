1月25日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月25日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
劉青雲變身街市網紅
劉青雲以買餸作影片主題，認真有趣。
影帝劉青雲近日開通內地短片平台，上載的第一條片以買餸為話題，自嘲不太熟悉，求網民指教。其實早於上月冬至，他就曾以同一打扮現身荃灣街市，當時路人見有團隊幫他拍片，已猜到他正在開工。
今次劉青雲加入平台，上載新片接近24小時已有34萬點讚和吸納18.6萬粉絲，有網民更問他會否與太太郭藹明一同現身。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240125-0125_00282_054/劉青雲變身街市網紅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc