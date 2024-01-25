娛樂

陳喬恩晒水着 長腿養眼

陳喬恩露出小蠻腰和長腿，擺甫士打卡。 陳喬恩露出小蠻腰和長腿，擺甫士打卡。
陳喬恩露出小蠻腰和長腿，擺甫士打卡。
台灣藝人陳喬恩之前到馬爾代夫工作，老公Alan都有隨行，2人不時在社交網甜蜜放閃。日前她分享與Alan潛水的照片，當中包括水着照，她發文：「誰說我不下水，I'm ready.」雖然已44歲，但陳喬恩身材依舊弗爆，她身穿粉紫白3色相間的泳裝露出大長腿，青春感十足。
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