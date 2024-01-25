七仙羽繪「水龍」開運 贈言炎明熹扮中女
玄學家七仙羽昨日在太古城出席活動，現場揮筆畫下「富到漏水」的金龍，還示範如何開運。除了解讀今年的經濟走勢，她還分析多位藝人的龍年運程！
七仙羽師傅昨日到太古城中心為「LIVE HAPPY BANK」主題活動擔任開幕嘉賓。七師傅揮毫畫下「水頭充足」的金龍並笑說：「呢條龍見到咁多錢所以好濕呀，不停滴水。」隨後手拿雞毛掃示範開運7招，為大家掃走霉氣。
七師傅指2024年8運轉9運，屬交替期，整體經濟麻麻，預測樓市會下跌最少3成，股市最早於今年會出現金融風暴，投資要小心，最好是收利息。
批張敬軒愈戰愈勇
龍年最當旺的生肖是雞、猴和鼠，七師傅指肖雞藝人炎明熹要努力把握機會，又稱9運旺「中女」，贈言對方若打扮成中女，便會入型入格。她批肖猴的張敬軒今年繼續名利雙收，事業更上一層樓。七師傅又提醒肖兔的姜濤要多加休息，保持正能量，提點他不理會是非就會愈來愈好。至於肖豬的Anson Lo在財運、桃花和人緣上都相當不錯，粉絲亦會增加。
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