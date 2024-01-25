七仙羽繪「水龍」開運 贈言炎明熹扮中女

玄學家七仙羽昨日在太古城出席活動，現場揮筆畫下「富到漏水」的金龍，還示範如何開運。除了解讀今年的經濟走勢，她還分析多位藝人的龍年運程！

批張敬軒愈戰愈勇

龍年最當旺的生肖是雞、猴和鼠，七師傅指肖雞藝人炎明熹要努力把握機會，又稱9運旺「中女」，贈言對方若打扮成中女，便會入型入格。她批肖猴的張敬軒今年繼續名利雙收，事業更上一層樓。七師傅又提醒肖兔的姜濤要多加休息，保持正能量，提點他不理會是非就會愈來愈好。至於肖豬的Anson Lo在財運、桃花和人緣上都相當不錯，粉絲亦會增加。