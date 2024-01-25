中娛星動：大S控訴洩露個資 汪小菲攬新歡歎世界

台灣女星徐熙媛（大S）2021年與汪小菲離婚，汪小菲曾公開離婚協議書，大S不滿他未有隱匿其個人帳號，令個人資料外洩。台北地檢署調查後，昨日起訴汪小菲，但他就被拍得攬住新歡在澳門喪玩。

大S去年控告汪小菲涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署昨日正式起訴汪小菲，而大S對前夫還有另一指控。事件發生於2022年3月，汪小菲將大S信義區住所內的4件高價藝術品，透過司機運到自己的S Hotel，再將畫作藏到其他地方。大S事後要求強制執行，北院到汪小菲酒店卻查封不到所指畫作，對他提告毀損債權。不過檢察官調查後，認定以汪小菲的財力與執行金額相較仍屬充裕，即使處理這些畫作對債權清償都沒有影響，故決定不起訴。

移畫作稱非債權範圍 北院亦曝光汪小菲出庭時的描述，他提到原本將畫作放在信義路倉庫，而他移置畫作時，財產沒有被查封或有任何判決，而且畫作屬於非婚內財產。他又驚爆大S宣布再婚前一周，要求他簽離婚補充協議，當中列明「不能踏進信義區房子，也不能阻止其他人進去」，他是得知大S再婚消息後，才請司機到住處拿回私人物品。他還表示留在家中的家具金額遠超被強制執行的金額，離婚協議書亦沒有提及這些畫作，主張沒有毀損債權。另外，汪小菲被起訴前暢遊澳門，被拍得攬新歡Mandy進出一晚索價9,000元人民幣（約9,946港元）的酒店。

至於大S工作室就汪小菲洩漏大S個資遭起訴一事作回應：「熙媛選擇以法律來保護家人及維權，是因嚴正拒絕有心人士操控輿論。關於部分惡意誇大的金額，熙媛並未收取，請勿以訛傳訛，以身試法。現今文明社會，我們拒絕網爆！拒絕霸凌！」